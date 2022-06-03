Руководителя организации в Ижевске осудили за сокрытие от налогов более 119 млн рублей

В Ижевске перед судом предстал 40-летний директор одного из предприятий Ижевска, обвиняемый в сокрытии денег от принудительного взыскания налогов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Удмуртии перед судом предстал 40-летний житель Завьяловского района – директор одного из предприятий Ижевска, обвиняемый в сокрытии денег от принудительного взыскания налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Установлено, что мужчина в 2018-2019 годах сокрыл от принудительного взыскания в качестве недоимки по налогам более 119 млн рублей, принадлежащих организации. Для этого он произвел расчеты с контрагентами, минуя ранее арестованные налоговым органом счета организации. Общая сумма недоимки, подлежащей взысканию, составила более 600 млн рублей.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», - сообщили в Следственном управлении.

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