8-летнюю девочку сбили на переходе в Ижевске

Ребенка доставили в больницу для проведения обследования
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Накануне, 3 июня, напротив дома №2 по улице Дзержинского в Ижевске произошла дорожная авария с пострадавшим ребенком. По словам очевидцев, водитель такси сбил девочку.
Как уточнили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, ДТП произошло около 17:45 на переходе – 8-летняя девочка пересекала дорогу на самокате.
«Ребенка доставили в больницу для проведения обследования, предварительно травмы незначительные», - пояснили в ведомстве.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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