Сотрудники ГИБДД Удмуртии ночью гонялись за 18-летним водителем

Полицейским пришлось погоняться за нарушителем. Фото: скрин с видео МВД Удмуртии

4 июня около 3:13 часов ночи экипаж ДПС, патрулируя микрорайон Машиностроитель, решили остановить автомобиль «ВАЗ-2110». Водитель их требование проигнорировал и рванул на объездную дорогу в сторону села Якшур-Бодья.

«Скрываясь от сотрудников ГИБДД автомобиль «вилял» из стороны в сторону, неоднократно нарушил Правила дорожного движения. Выезжая на полосу, предназначенную для встречного движения, двигался с превышением скорости, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения» - рассказали в МВД Удмуртии.

После того, как автомобиль нарушителя проехал деревню Новая Вожойка, инспекторы ДПС применили табельное оружие и прострелили два задних колеса машины. Наконец-то водитель сбавил скорость и съехал на обочину. За рулем оказался 18-летний пьяный молодой человек, у которого к тому же не оказалось водительских прав.

Водитель задержан, на него составлены административные протоколы, а автомобиль помещен на штрафстоянку.

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