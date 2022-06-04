С 4 июня приехать в Удмуртию можно будет по «единому» проездному билету

Проезд в три города Удмуртии стал более комфортным Фото: Алена Селезнева

«Единый» проездной билет «поезд + автобус» позволяет существенно сократить время поездки, расстояние и количество пересадок до Глазова, Воткинска и Увы. Об этом сообщает правительство Удмуртии.

«Раньше пассажирам, прибывшим на поезде в город Ижевск, приходилось ехать на такси или общественном транспорте на центральный автовокзал для того, чтобы уехать на автобусе в нужные село, поселок или город Удмуртии. Теперь такой необходимости нет. По «единому» билету пересадка на нужный автобус сразу пройдет на железнодорожном вокзале. Пока доступны три направления: Воткинск, Глазов и Ува. Со временем, такая возможность появится и для других населенных пунктов», - пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

Оформить документ можно в кассах вокзалов, а также на сайте и в приложении «РЖД», но не позднее, чем за 12 часов до начала автобусной перевозки.

Во время покупки «единого» билета онлайн необходимо указать пункты назначения. Например, «откуда» - Москва, «куда» - Воткинск. Более подробную информацию можно узнать по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 600-1-006 и на сайте АНО «ЕТД».

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