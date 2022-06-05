Второй воздушный переход может появиться между корпусами УдГУ в Ижевске

Надземный переход может соединить два здания университета. Фото: Яндекс.Карты

На официальном сайте Ижевска появилось подписанное главой города Олегом Бекмеметьевым постановление о подготовке документации по планировке территории с целью строительства второго надземного пешеходного перехода закрытого типа между университетскими корпусами. Согласно документу, появится это сооружение на участке улицы Красногеройской между улицами Удмуртской и Ломоносова.

Судя по всему, новый переход соединит 7-й корпус УдГУ с 4-м и 6-м корпусами и будет устроен по схожему принципу с воздушным переходом между 1-м и 2-м корпусами вуза.

Известно, что инициатором проекта выступил сам университет, и подготовкой документацией также займутся его специалисты. Сбор необходимых данных должен завершиться до 1 сентября 2022 года. К этой же дате разработают документацию и подготовят материалы для общественных обсуждений.

Это не все дорожные изменения возле университета. Напомним, в скором времени подземный переход через улицу Удмуртскую напротив 1-го корпуса УдГУ будет закрыт на ремонт. На этом участке организуют временный регулируемый пешеходный переход.

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