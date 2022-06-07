В Удмуртии открылся сезон навигации

6 июня в Удмуртии открылась навигация для плавания на маломерных судах на Нижнекамском водохранилище и впадающих в него реках Фото: Эдуард КАРИПОВ

Накануне, 6 июня, в Удмуртии открылась навигация для плавания на маломерных судах на Нижнекамском водохранилище и впадающих в него реках. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, с 16 июня откроется навигация и на всех остальных водоемах республики.

В ведомстве просят соблюдать требования безопасности на водных объектах:

- управлять маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, могут лица, имеющие документы на право управления данным типом судна;

- запрещено управлять любым типом водного транспорта в нетрезвом состоянии;

- судно должно быть укомплектовано средствами спасения (спасжилеты, спасательный круг, спасательный конец Александрова и т.д.); перед выходом на воду следует убедиться, что все люди надели спасательные жилеты;

- запрещено перегружать судно;

- следует внимательно слушать предупреждения об ухудшении погодных условий и не выходить на воду при неблагоприятных прогнозах.

«Для обеспечения безопасности на водных объектах сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам осуществляют ежедневное патрулирование», - напомнили в ведомстве.

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