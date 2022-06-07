В Удмуртии открылся сезон навигации

6 июня в Удмуртии открылась навигация для плавания на маломерных судах на Нижнекамском водохранилище и впадающих в него реках
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Накануне, 6 июня, в Удмуртии открылась навигация для плавания на маломерных судах на Нижнекамском водохранилище и впадающих в него реках. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, с 16 июня откроется навигация и на всех остальных водоемах республики.
В ведомстве просят соблюдать требования безопасности на водных объектах:
- управлять маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, могут лица, имеющие документы на право управления данным типом судна;
- запрещено управлять любым типом водного транспорта в нетрезвом состоянии;
- судно должно быть укомплектовано средствами спасения (спасжилеты, спасательный круг, спасательный конец Александрова и т.д.); перед выходом на воду следует убедиться, что все люди надели спасательные жилеты;
- запрещено перегружать судно;
- следует внимательно слушать предупреждения об ухудшении погодных условий и не выходить на воду при неблагоприятных прогнозах.
«Для обеспечения безопасности на водных объектах сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам осуществляют ежедневное патрулирование», - напомнили в ведомстве.
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