Двоих жителей Удмуртии осудили за изготовление и попытку сбыта наркотиков более чем на 9 лет

Летом 2021 года злоумышленников задержала полиция. Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике

В Удмуртии были осуждены двое мужчин 1993 года рождения за незаконное изготовление и сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Следствие установило, что они организовали производство синтетических наркотических средств с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории Удмуртии и сопредельных регионов.

У злоумышленников было изъято более 8 кг наркотического средства. Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике

Летом 2021 года злоумышленников задержала полиция.

В лаборатории, где они изготавливали наркотики, было изъято более 8 кг наркотического средства, а также оборудование для его производства, прекурсоры и упаковочный материал.

Мужчинам назначили срок 9 лет 6 месяцев лишения свободы каждому. Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике

Мужчинам назначили срок 9 лет 6 месяцев лишения свободы каждому. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

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