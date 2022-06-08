Двоих жителей Удмуртии осудили за изготовление и попытку сбыта наркотиков более чем на 9 лет

Летом 2021 года злоумышленников задержала полиция. Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике
В Удмуртии были осуждены двое мужчин 1993 года рождения за незаконное изготовление и сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.
Следствие установило, что они организовали производство синтетических наркотических средств с целью дальнейшего сбыта бесконтактным способом на территории Удмуртии и сопредельных регионов.
У злоумышленников было изъято более 8 кг наркотического средства. Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике
Летом 2021 года злоумышленников задержала полиция.
В лаборатории, где они изготавливали наркотики, было изъято более 8 кг наркотического средства, а также оборудование для его производства, прекурсоры и упаковочный материал.
Мужчинам назначили срок 9 лет 6 месяцев лишения свободы каждому. Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике
Мужчинам назначили срок 9 лет 6 месяцев лишения свободы каждому. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.
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