В Удмуртии посетитель суда пытался пронести во рту лезвие бритвы

На требование пристава выложить лезвие мужчина стал кричать, что порежет себе руки и горло
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Камбарке задержан посетитель районного суда, который пытался пронести на заседание лезвие бритвы. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Удмуртии.
Проходя перед заседанием процедуру личного досмотра, мужчина 1986 года рождения заявил приставу об отсутствии у него предметов, которые запрещено проносить в суд.
«В ходе дальнейшего проведения личного досмотра у мужчины в полости рта обнаружено лезвие от бритвы», - говорится в сообщении.
На требование пристава выложить лезвие мужчина стал кричать, что порежет себе руки и горло. Тогда его обезвредили, задержали и составили протокол по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ.
В дальнейшем нарушителя передали прибывшим сотрудникам полиции.
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