На реке Каме в Удмуртии затонула лодка

В лодке в этот момент находилось пятеро мужчин. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии.

7 июня 2022 года спасателям поступило сообщение о затоплении моторной лодки на реке Каме в Сарапульском районе. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии. В лодке в этот момент находилось пятеро мужчин. К слову, все они были без спасательных жилетов.

Пострадавшие смогли сами выплыть на левый берег реки. На помощь к ним направились спасатели.

Мужчин нашли и переправили на правый берег Камы.

Пострадавшие смогли сами выплыть на левый берег реки. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

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