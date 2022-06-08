19 жителей Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

За сутки выздоровели 30 человек Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 6 жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава утром 8 июня.

«За сутки проведено 1 238 тестов на коронавирус, выявлено 19 новых случаев. В числе заболевших 2 ребенка до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 30 человек.

На утро 8 июня 822 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 47 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 9 человек — в тяжелом состоянии, в том числе 1 пациент - на аппарате ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 167 088 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 836 пациентов. 4 044 человека скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 192 жителя региона. Из них 558 021 прошел через оба этапа вакцинации. 161 873 человека ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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