Поджигателя автомобиля задержали в Сарапуле

Возгорание вовремя заметил сосед владелицы автомобиля. Фото: пресс-служба УМВД России по УР

В Сарапуле задержан 41-летний ранее судимый за кражу нигде не работающий местный житель. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, он подозревается в покушении на поджог автомобиля.

«Установлено, что еще в декабре 2021 года мужчина из хулиганских побуждений совершил поджог автомобиля «ВАЗ» во дворе дома по ул. Ленина», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба УМВД России по УР

Отмечается, что мужчина не смог довести преступный умысле до конца – возгорание вовремя заметил сосед владелицы автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ – («покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога»). Подозреваемый водворен в следственный изолятор.

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