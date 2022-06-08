В Ижевске побит рекорд 1979 года по количеству осадков

В Ижевске на фоне продолжительных дождей за сутки выпали рекордные 23,5 мм осадков
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Накануне в Ижевске на фоне продолжительных дождей за сутки выпали рекордные 23,5 мм осадков. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, это примерно треть от месячной нормы осадков за июнь.
«Тем самым на метеостанции Ижевск обновился рекорд 1979 года по количеству осадков, тогда осадков выпало 17,8 мм», - говорится в сообщении.
Отметим, 1 мм осадков соответствует 1 литру воды на квадратный метр.
По прогнозам синоптиков регионального гидрометцентра, днем 8 июня в Ижевске также ожидаются дожди.
О том, как город пережил первый в сезоне серьезный ливень, читайте в нашем материале.
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