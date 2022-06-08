Видео: подросток попал под колеса фуры на переходе в Ижевске

Грузовик DAF сбил 15-летнего подростка. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 7 июня, на нерегулируемом перекрестке напротив дома №15 по улице Пятнадцатой в Ижевске произошла дорожная авария с пострадавшим ребенком. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 16:00 грузовик DAF в составе полуприцепа Schmitz при повороте налево сбил 15-летнего подростка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход получил травмы, госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для перехода.

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