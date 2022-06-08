Два новых праздника будут отмечать в Удмуртии

Ежегодно 21 октября в регионе будут отмечать День бесермянского языка и письменности. Фото: vk.com/ludorvay

Накануне, 7 июня, в ходе заключительной сессии нынешнего созыва Госсовета Удмуртии депутаты утвердили два новых праздничных дня. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Так, ежегодно 21 октября в регионе будут отмечать День бесермянского языка и письменности. Как считает председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова, это важно для сохранения национальной идентичности этого малочисленного финно-угорского этноса, проживающего на северо-западе республики.

«Мы говорим, если есть язык – сохраняется этнос. Есть официальное заключение ученых, о том, что бесермянский язык – это отдельный язык, и сегодня по инициативе представителей бесермянского народа мы законодательно установили в качестве праздничной даты Удмуртии – День бесермянского языка и письменности. В этот день в прошлом году была презентована первая книга на бесермянском языке, вышедшая в нашей республике», — заявила она.

Кроме того, 10 сентября в Удмуртии будут отмечать День семейных трудовых династий.

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