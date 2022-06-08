Березовую рощу благоустроят в Ижевске в 2023 году

В Ижевске в ходе голосования победу одержал парк «Березовая роща» Фото: Архив КП

В Удмуртии подведены итоги онлайн-голосования за благоустройство общественных пространств в 2023 году. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в нем приняли участие более 65 тысяч жителей Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска, Можги, Игры и Увы.

«В Ижевске в ходе голосования победу одержал парк «Березовая роща», набрав 19 985 голосов», - говорится в сообщении.

В Глазове победила площадь у КСЦ «Победа» (3 144 голоса), в Воткинске – дизайн-проект №2 сквера по улице Юбилейной (7 893 голоса), в Сарапуле – площадь 200-летия города (4 042 голоса).

Жители Можги выбирали между концепциями проектов благоустройства в «Детском парке». Победу одержали второй вариант благоустройства места для активного отдыха детей, первая концепцию обустройства территории для детей с ограниченными возможностями и второй вариант воркаут-площадки – за них проголосовали 2 876 горожан.

В Уве выбрали один из вариантов благоустройства парка деревянных скульптур, в Игре - проект общественного пространству к храму Иоанна Богослова.

Глава региона Александр Бречалов поблагодарил жителей за активное участие в голосовании, а волонтеров - за координацию проекта и помощь жителям.

«Всего в этом году мы благоустроим по нацпроекту 90 общественных пространств», - добавил он.

Напомним, голосование проходило в рамках в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

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