HeadHunter: среднее количество вакансий в Удмуртии сократилось на 24%

За месяц среднее количество предложений о работе снизилось на 10% Фото: Константин ИВШИН

В Удмуртии, по данным службы исследований сервиса по поиску работы HeadHunter, среднее количество вакансий за год снизилось на 24%. За месяц предложений о работе стало меньше на 10% - сейчас в регионе открыто 6,1 тыс. вакансий.

«По сравнению с маем 2021 года в Удмуртии сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Страхование» (-89%), «Автобизнес» (-77%), «Банки, инвестиции, лизинг» (-75%), «Управление персоналом, тренинги» (-58%), «Консультирование» (-43%)», - сообщает пресс-служба hh.ru.

Отмечается, что при этом в четырех сферах количество вакансий выросло. Сильнее всего спрос на сотрудников за год поднялся в профобласти «Инсталляция, сервис» (+41%) и в сфере строительства и недвижимости (+35%).

По данным HeadHunter, наиболее падение среди регионов Приволжского федерального округа продемонстрировала Республика Марий Эл (-35% по сравнению с маем прошлого года).

В целом же в ПФО в мае текущего года было открыто 122,5 тыс. вакансий – на 23% меньше, чем в мае 2021 года, и на 5% меньше, чем в апреле 2022 года.

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