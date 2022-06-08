В Ижевске нетрезвый водитель натравил немецкую овчарку на сотрудников полиции

Инцидент произошел вечером 7 июня в Индустриальном районе. Фото: СУ СКР по УР

В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, нетрезвый водитель натравил собаку на сотрудников полиции.

Установлено, что вечером 7 июня в Индустриальном районе сотрудники патруля ДПС остановили автомобиль Toyota под управлением 33-летнего мужчины. Водитель же заблокировал двери и отказался выходить из машины.

«В дальнейшем вышел из автомобиля с собакой породы «немецкая овчарка», которую стал натравливать на сотрудников ДПС. Проявляя агрессию, собака стала бросаться на полицейских, вцепившись в форменную одежду одного из них», - говорится в сообщении.

Одному из полицейских пришлось применить табельное оружие и ранить агрессивное животное. Водителя задержали, у него было установлено алкогольное опьянение (0,795 мг/л). На мужчину составили протокол за нетрезвое вождение.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ – «применение насилия в отношении представителя власти».

Расследование продолжается.

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