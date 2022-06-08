Три человека пострадали в двух авариях на трассе Ижевск – Воткинск

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

В результате двух дорожных аварий, которые произошли сегодня, 8 июня, на 22-м километре автодороги «Ижевск – Воткинск», пострадали три человека. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 10:00 47-летний водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением, допустил выезд в сторону встречной полосы и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП травмы получили водитель грузовика и пассажир «Тойоты» - 47-летняя женщина; их доставили в больницу.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Также установлено, что спустя 1,5 часа (около 11:30) на этом же участке 36-летний водитель автомобиля LADA Granta, не соблюдавший безопасную дистанцию, врезался в движущийся автомобиль LADA Xray под управлением 62-летнего мужчины. От удара Xray выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «КамАЗом». В результате аварии водитель Xray получил травмы, госпитализирован.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«На месте двух дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ГИБДД было организовано реверсивное движение, в оперативном порядке проезжая часть освобождена», - сообщили в ведомстве.

По факту двух аварий проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей учитывать дорожные условия и просит воздержаться от опасных маневров, а также соблюдать скоростной режим, интервал и дистанцию.

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