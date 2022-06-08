Когда в Удмуртии отметят Гербер, Сабантуй и Семык

В этом году Гербер пройдет в окрестностях деревни Кечур Малопургинского района. Фото: Ирина Кожевникова

Традиционно июнь в Удмуртии – это пора национальных праздников. Рассказываем, когда и где в 2022 году пройдут Гербер, Сабантуй и Семык.

По данным БУ УР «Дом Дружбы народов», национальный праздник марийского народа Семык (0+) пройдет 11 июня в селе Шолья Камбарского района. В этом году он будет посвящен теме «Сохраняя традиции» и Году культурного наследия народов России.

Как сообщили в пресс-службе Миннацполитики республики, удмуртский национальный праздник Гербер (0+) в этом году пройдет 18 июня в окрестностях деревни Кечур Малопургинского района.

«В Год культурного наследия народов России в основе концепции Гербера лежит один из главных институтов взаимопомощи удмуртов - традиция «веме». Поляна праздника превратится в модель удмуртской деревни с импровизированными улицами, каждой из которых присвоят свое имя», - говорится в сообщении.

В Ижевске Гербер отметят в День города, 12 июня, в парке Березовая роща («Козий парк»).

Республиканский татарский национальный праздник Сабантуй (0+) пройдет 25 июня в Можге в парке на улице Устюжанина. В программе – национальная борьба, конноспортивные скачки, выставка традиционных женских головных уборов, конкурс гармонистов и многое другое.

26 июня на площадке Ижевского ипподрома отметят городской Сабантуй.

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