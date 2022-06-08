В суды Ижевска вновь поступили сообщения о минировании

На электронную почту районных судов Ижевска вновь поступили письма о минировании зданий Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На электронную почту районных судов Ижевска вновь поступили сообщения о минировании зданий. Об этом 8 июня сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Автор послания сообщил, что в здании каждого суда Ижевска установлены «по 20 самодельных взрывных устройств». Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Автор послания сообщил, что в здании каждого суда Ижевска установлены «по 20 самодельных взрывных устройств».

Проводится проверка.

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