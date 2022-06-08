Зарезал осколком бутылки, облил водкой и поджег: жителя Сарапула осудили за жестокое убийство несостоявшейся тещи

Женщина скончалась на месте Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Сарапуле перед судом предстал 41-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 62-летней матери своей сожительницы. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В один из дней августа прошлого года подсудимый и потерпевшая вместе выпивали, в процессе между ними возникла ссора.

«На почве личной неприязни подсудимый нанес 62-летней женщине множество ударов осколком стеклянной бутылки в область расположения жизненно-важных органов, затем облил тело и одежду водкой и поджег», - говорится в сообщении.

Женщина скончалась на месте.

Обвиняемый признал вину. Суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.

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