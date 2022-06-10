Грозы обещают в Ижевске 10 июня

В Ижевске возможны дожди Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 10 июня.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, днем местами пройдут дожди, возможны грозы.

Днем температура воздуха составит +23…+25°С.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 740 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 5.

Желаем вам отличного дня!

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