Грозы обещают в Ижевске 10 июня

В Ижевске возможны дожди
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 10 июня.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, днем местами пройдут дожди, возможны грозы.
Днем температура воздуха составит +23…+25°С.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 740 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 5.
Желаем вам отличного дня!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Стоит ли жителям Удмуртии бояться обезьяньей оспы и может ли вернуться холера
Двух молодых жителей Ижевска осудили за дискредитацию ВС РФ