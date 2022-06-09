Стоит ли жителям Удмуртии бояться обезьяньей оспы и может ли вернуться холера

Каких опасных болезней следует остерегаться жителям Удмуртии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не успели мы свыкнуться с тем, что коронавирус останется в нашей жизни навсегда, как в мире заговорили о новой инфекции: оспе обезьян. Еще и холеру вспомнили.

«Комсомолка» решила разобраться, стоит ли жителям Удмуртии бояться этих инфекций или, может быть, бояться нужно чего-то совсем другого?

Все эти вопросы мы задали врачу-инфекционисту Республиканской клинической инфекционной больницы Наталье Ижболдиной.

ПРИДЕТ ЛИ В УДМУРТИЮ ОБЕЗЬЯНЬЯ ОСПА

По поводу обезьяньей оспы специалист считает, что опасения не соответствуют реальной угрозе. Людей больше пугает неизвестность, чем сама болезнь: вдруг будет как с ковидом или еще хуже?

«О пандемии вообще речи не идет. Заболевание достаточно редкое, к тому же передается только при тесном контакте. Например, английские врачи считают, что если вы летите с больным в одном самолете и вас разделяет больше трех рядов, риск заразиться минимален», – говорит Наталья Ижболдина.

Врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Наталья Ижболдина. Фото: предоставлено экспертом

При этом оспа обезьян передается от человека к человеку лишь в том случае, когда на коже появляются высыпания. Особенностью этой сыпи является распространение не только по телу, но и на кистях рук, а также стопах.

На вопрос, может ли заболевание прийти в Удмуртию, пока сложно ответить однозначно. Сейчас оно даже не зафиксировано в России.

«Наблюдение и контроль в сложившейся ситуации, конечно, необходимы, так как заболевание, ранее не выходившее за пределы Африки, теперь зафиксировано уже более чем в 13 странах. Другое дело, что все эти случаи единичны, так что говорить об эпидемии нельзя. Тем не менее с учетом международных правил в России усилен контроль за приезжающими из других стран. Здесь, конечно, пригодится опыт в оказании помощи при контагиозных заболеваниях, наработанный в связи с пандемией коронавируса. Можно с уверенностью сказать, что, если инфекция к нам придет, мы сможем с ней справиться», – утверждает эксперт.

В целом врачи не склонны проводить какие-то параллели между ковидом и обезьяньей оспой. Помимо того, что эти инфекции значительно отличаются по заразности, оспа также отстает по способности мутировать. Вирус оспы относится к ДНК-содержащим вирусам, и по природе своей менее изменчив, чем РНК-содержащие, к которым относится ковид. К тому же у значительной части населения России есть прививка от оспы натуральной, которая будет работать и против родственных штаммов.

Стоит ли жителям Удмуртии бояться оспы и холеры Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Тут есть, правда, одно «но»: после 1980 года прививки от натуральной оспы населению делать перестали, так как болезнь объявили побежденной. О возобновлении вакцинации против оспы речь пока не идет, но, если такая мера вдруг понадобится, налаживание выпуска вакцины будет делом буквально нескольких недель – технология отработана. На сегодняшний день зарегистрировано три эффективных вакцины.

И чтобы окончательно успокоиться: обычно заболевание протекает гораздо легче, чем протекала натуральная оспа, и относится к категории так называемых самоизлечивающихся. То есть в среднем за три недели все симптомы проходят сами по себе.

Единственное, в группе риска по тяжелому протеканию оспы обезьян остаются маленькие дети и люди с ослабленной иммунной системой, в том числе ВИЧ-инфицированные.

СТРАННЫЙ ДЕТСКИЙ ГЕПАТИТ

Еще одно заболевание, некоторое время назад оказавшееся у всех на слуху, – гепатит неизвестного происхождения у детей. Сейчас проблема подзабылась, так как новой информации не поступает, но многие родители все же задаются вопросом, бояться им или нет, к примеру, отправляя ребенка в летний лагерь за пределы Удмуртии. Эксперты поясняют, что в данном случае речь шла о неуточненном заболевании, и никаких исследований, доказывающих, что это именно новый вирус, предоставлено не было, – все осталось на уровне гипотез, а их великое множество.

Часто дети очень тяжело переносят кишечные инфекции Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«На самом деле гепатит – это даже не конкретное заболевание, а собирательное название для поражения печени, которое может возникнуть как вследствие деятельности вирусов, так и в результате токсического воздействия. Иногда наблюдаются реактивные состояния на фоне какой-то другой вирусной инфекции или приема препаратов», – объясняет Наталья Ижболдина.

Если говорить о гепатитах, родителям скорее стоит внимательно отнестись к старым и хорошо известным сезонным инфекциям, в частности вирусному гепатиту А.

«Вирусный гепатит А начинает себя активно проявлять летом и осенью, так как имеет преимущественно водный путь передачи – люди заражаются при купании и употреблении некипяченой воды. Часто заражение происходит, если человек поел немытыми руками. Основной источник заражения – это фекалии, попавшие в водоемы, и сточные воды», – говорит врач.

Кстати, ранее мы уже подробно рассказывали, какие заболевания можно подхватить во время купания в водоемах Удмуртии.

Так проходят учения по обнаружению опасных инфекций. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии

К гепатиту А как раз наиболее восприимчивы дети, и подобная опасность подстерегает их летом при отдыхе на природе в любом регионе – не только в Удмуртии. С другой стороны, от гепатита можно сделать прививку, но, увы, многие родители не пользуются этой возможностью. Неспецифическая профилактика тоже хорошо работает (кстати, сразу против многих инфекций): мыть руки, пить хорошо прокипяченную воду и не есть в вызывающих сомнения местах и вызывающие сомнение продукты.

НЕМНОГО О ХОЛЕРЕ

Холера – еще одна страшилка современности. Некоторое время назад соцсети и мессенджеры наводнили фейковые сообщения об угрозе заражения водоемов этой смертельно опасной болезнью. Авторы сообщений ссылались на документы Роспотребнадзора о профилактике холеры и учениях по ликвидации ее очага. Документы эти реально существуют, но правда в том, что подобные распоряжения и мероприятия – обычная и регулярная практика.

«Возбудитель холеры – бактерия, которая называется холерным вибрионом. Инфекция относится к категории особо опасных, то есть способных вызвать чрезвычайную ситуацию в эпидобстановке. Холера – это кишечная инфекция, которая теоретически может появиться в нашем регионе летом, так как возбудитель прекрасно живет и даже размножается в пресной стоячей воде. Поэтому каждый год в мае-июне проводятся учебные мероприятия по диагностике холеры и действиям медперсонала при выявлении пациентов, которые похожи на зараженных холерой. Роспотребнадзор обязательно отбирает пробы в водоемах и исследует обнаруженные там бактерии, уделяя особое внимание тем, которые напоминают холерный вибрион. При этом настоящих случаев холеры на территории Удмуртии не регистрировалось уже давно. За 30 лет моей практики они не выявлялись ни разу. Однако встречались случаи тяжелых кишечных инфекций, при которых пациентов обследовали в том числе и на это заболевание. Например, в 2010 году, когда было очень жаркое лето», – рассказывает Наталья Ижболдина.

Человек на кушетке изображает во время учений больного холерой. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии

То есть на сегодняшний день мы можем сказать, что вероятность заболеть холерой в Удмуртии достаточно мала. Однако не стоит забывать, что существует множество других довольно тяжелых кишечных инфекций, которые также активизируются летом. Например, сальмонеллез, который характеризуется выраженной интоксикацией. В Удмуртии случались вспышки этого заболевания, но в последние годы оно не относится к широко распространенным.

А вот так называемый «кишечный грипп» – так иногда в просторечии именуют инфекции, вызываемые ротавирусами, норовирусами и энтеровирусами, – часто становится большой проблемой, особенно в организованных детских коллективах. Врачи иногда даже называют эти болезни «ночным кошмаром директоров детских оздоровительных лагерей».

График составлен по данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Фото: Архив КП

«Дети могут очень тяжело болеть кишечными инфекциями. Обезвоживание у них наступает гораздо быстрее, чем у взрослых, особенно в случае вирусных инфекций. А именно обезвоживание – самый серьезный фактор риска при подобных заболеваниях», – говорит врач-инфекционист.

От норо- и энтеровирусов, к сожалению, вакцины нет, а вот против ротавируса можно привиться. Кроме того, чтобы не заболеть, следует соблюдать меры гигиены.

«Довольно часто источником заражения бывают арбузы, которые разрезали на рынке. Их сладкая мякоть в жару становится идеальной средой для передачи кишечных инфекций», – поясняет эксперт.

Заболеваемость кишечными инфекциями, по данным республиканского Управления Роспотребнадзора, в последние годы в Удмуртии снижается, но это не значит, что следует терять бдительность.

ТРИ СМЕРТЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИИ

«С началом дачного сезона для нашего региона становится крайне актуальной проблема заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Для этого заболевания очень важно своевременное обращение за медицинской помощью – показаться врачу необходимо в первые трое суток с момента заражения», – продолжает рассказ Наталья Ижболдина.

Учения по борьбе с опасными инфекциями приходят ежегодно. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии

При отсутствии лечения возможны осложнения: шок, острая почечная недостаточность и в особо тяжелых случаях – летальный исход. Врачи напоминают: летом гриппа практически не бывает, а ковид сейчас чаще всего проходит в легкой форме. Поэтому, если вы побывали на природе или в пыльных помещениях, а затем почувствовали слабость, головную и мышечную боль, а главное, у вас поднялась температура, которая не желает сбиваться жаропонижающими, есть риск, что это «мышиная лихорадка». Народное название пошло от главных переносчиков – мышей и полевок, которые, будучи зараженными, выделяют вирус с мочой.

«Основной способ передачи этого заболевания – воздушно-пылевой, то есть при вдыхании. Но заразиться можно и через грязные руки. Такому риску часто подвергаются курильщики, которые берутся за сигарету в перерывах между работой», – говорит эксперт.

ГЛПС относится к так называемым эндемическим, или природно-очаговым инфекциям, то есть заболеваниям, характерным для какой-то конкретной местности. В данном случае – для Удмуртии.

График составлен по данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Фото: Архив КП

Второй серьезной эндемической инфекцией, которая встречается в Удмуртии исключительно в летнее время, является клещевой энцефалит, способный приводить к тяжелому поражению центральной нервной системы. Единственным надежным способом его профилактики является вакцинация.

А вот бактериальные инфекции, переносимые клещами, в частности боррелиоз, лечатся успешно, главное – начать бороться с ними своевременно. Чтобы не пропустить первые симптомы, следует выполнять одно важное правило: даже если вы извлекли присосавшегося клеща самостоятельно, необходимо показаться после укуса врачу – он расскажет, на что обратить внимание, и поможет провести экстренную профилактику. Самолечение же никогда до добра не доведет.

О том, как защититься от клещей и где их принимают на исследование, мы также рассказывали.

Серьезной эндемической инфекцией в Удмуртии является клещевой энцефалит Фото: Архив КП

Третье заболевание, которое представляет для жителей Удмуртии реальную и смертельную угрозу, – это бешенство. Это проблема затрагивает не только владельцев домашних животных и профессионально занятых в животноводстве людей. Жертвой нападения больного бродячего животного можно стать и на улицах города. Чтобы уберечься от заражения, лучше обходить стороной бездомных собак и кошек, а также ни в коем случае не трогать диких зверей. Если вас кто-то укусил, следует немедленно обратиться к врачу.

НЕ ПОКУПАЙТЕ МЯСО ГДЕ ПОПАЛО

Паразитарные заболевания – еще одна категория, к которой не стоит относиться легкомысленно. Например, в Удмуртии довольно опасно покупать мясо на стихийных рынках или с рук, особенно это касается дичи. Любителям медвежатины и шашлыка из барсучьего мяса следует всерьез опасаться трихинеллеза. У человека, съевшего зараженное мясо, начинается лихорадка, появляются отеки и боли в мышцах, а еще поражаются внутренние органы – сердце, печень, легкие.

«Несколько лет назад к нам обратилась женщина, которая заразилась трихинеллезом. Оказалось, что она купила на стихийном рынке возле своего огорода у какого-то частника мясо якобы ягненка. На самом деле ей продали мясо собаки», – рассказывает Наталья Ижболдина.

В непроверенном мясе копытных могут встречаться личиночные стадии других гельминтов – цепней (свиного и бычьего). Ситуация не такая уж частая, но тем не менее возможная. Аскаридоз встречается чаще, так как яйца аскарид могут попасть в желудочно-кишечный тракт человека с плохо промытой от земли растительной пищей. Заболевание может оказаться достаточно опасным, особенно для детей, так как гельминты способны вызвать кишечную непроходимость.

Своевременное обращение к врачу может избавить от тяжелых последствий Фото: Иван МАКЕЕВ

Эхинококк – другой жуткий паразит, способный образовывать в печени и легких опасные кисты. К счастью, заражению подвержены далеко не все. Обычно это люди, чья работа подразумевает постоянный контакт с животными – часто это бывают собаки, живущие в полувольных условиях, овцы и козы. Угроза заразиться, погладив домашнего пса, конечно, сильно преувеличена.

ЗАРАЗНЫЕ РЕДКОСТИ

Лихорадки Западного Нила и Денге, малярия и тому подобные заболевания в Удмуртии встречаются редко. Это завозные случаи, и распространения такие инфекции не получают, хотя определенная настороженность по отношению к ним всегда есть. Так же, как и в отношении птичьего гриппа, сибирской язвы и так далее. Как и в случае с холерой, специализированные ведомства держат ситуацию под контролем и проводят регулярные учения, чтобы не допустить распространения опасных возбудителей на территории республики.

Отдельного внимания заслуживают «хорошо забытые старые» вакциноуправляемые инфекции, такие как корь, коклюш, дифтерия. Благодаря Национальному календарю прививок, они встречаются нечасто, например последние случаи кори были в Удмуртии завозными и имели место в 2019 году. Коклюш встречается чаще, чем хотелось бы, но здесь уже сказывается недостаточная вакцинопрофилактика – некоторые современные родители отказываются прививать детей, ошибочно считая, что инфекции побеждены и уже не вернутся.

Часто опасные инфекции люди «привозят» из отпуска Фото: Олег УКЛАДОВ

«Иммунная прослойка со временем ослабевает, если ее не поддерживать. Например, в 90-е годы неблагоприятная обстановка складывалась по дифтерии, а в 96–98-м годах регистрировался серьезный подъем заболеваемости корью. От этих заболеваний обязательно нужно делать прививки, так как осложнения могут представлять смертельную опасность. Прививочные кампании позволили выправить ситуацию в регионе, и в настоящее время она у нас достаточно спокойная, но есть серьезные опасения, связанные с отказом от вакцинации, в частности по полиомиелиту», – объяснила Наталья Ижболдина.

Но о каком бы заболевании ни шла речь, паника – плохой советчик. Если у вас появляются проблемы со здоровьем или какие-то опасения, обратитесь к специалисту.

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