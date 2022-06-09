Двух молодых жителей Ижевска осудили за дискредитацию ВС РФ

Девушка 2005 года рождения демонстрировала на улице плакат, дискредитирующий действия ВС РФ Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске к административной ответственности за дискредитацию действий Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) привлекли несовершеннолетнюю девушку и молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

«В Ижевске на одной из улиц девушка 2005 года рождения демонстрировала соответствующего содержания плакат», - говорится в сообщении.

Правонарушение рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних. Девушке был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

По той же статье перед судом предстал мужчина 1996 года рождения. Он «осуществлял несогласованное пикетирование» на одной из городских площадей, публично демонстрируя дискредитирующий ВС РФ плакат. Его оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Что именно было размещено на плакатах, не уточняется ни в первом, ни во втором случае.

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