Еще 20 жителей Удмуртии заболели COVID-19

Один человек находится на ИВЛ Фото: Архив «КП» в Ижевске

За минувшие сутки в Удмуртии выявили еще 20 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, всего на 11 июня зарегистрировано 167 152 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

За последние сутки в ковид-центры госпитализировали 5 человек. 28 пациентов ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести, 13 — в тяжелом. В том числе один человек на ИВЛ. В поликлиниках под медицинским наблюдением находится 836 человек.

20 человек выписали. Летальных случаев нет.

Всего на 11 июня вакцинировали 698 280 человек. Из них 558 161 получил второй компонент. 163 156 человек прошли ревакцинацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии простились с четырьмя военнослужащими, которые погибли в ходе спецоперации на Украине

В Глазове СК возбудил уголовное дело по факту гибели 82-летней женщины при пожаре