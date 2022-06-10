В Удмуртии простились с четырьмя военнослужащими, которые погибли в ходе спецоперации на Украине

Двое погибших бойцов были родом из Ижевска Фото: Архив КП

Еще четверо уроженцев Удмуртии погибли во время спецоперации на Украине, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В субботу, 4 июня, состоялись похороны ефрейтора Даниила Балаклейского из Ижевска и рядового Дениса Радыгина из Граховского района.

Также в четверг, 9 июня, в Ижевске простились с рядовым Сергеем Крючковым, а в Сарапуле – с гвардии прапорщиком Артуром Тухбатуллиным.

Даниил Балаклейский, Денис Радыгин и Артур Тухбатуллин посмертно представлены к государственной награде за проявленные в ходе спецоперации мужество и героизм.

Помощь семьям погибшим оказывается в полном объеме.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает родным погибших искренние соболезнования.

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