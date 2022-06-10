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Происшествия10 июня 2022 13:37

В Глазове СК возбудил уголовное дело по факту гибели 82-летней женщины при пожаре

Ее сын выбрался сам, но помочь неходячей матери не успел
Дмитрий Коренев
Днем 8 июня в Глазове загорелся частный дом. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

Днем 8 июня в Глазове загорелся частный дом. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Глазове возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 82-летней местной жительнице, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

«Глазовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 82-летней женщины на месте пожара», - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 8 июня в Глазове загорелся частный дом. В проживали 54-летний мужчина и его 82-летняя мать, которая не могла передвигаться самостоятельно по состоянию здоровья. Мужчина смог покинуть помещение, однако помочь матери не успел, поскольку отправился к соседям для вызова экстренных служб.

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

«Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщили в ведомстве.

В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Расследование продолжается.

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