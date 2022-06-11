Въехавшего в стоящий автомобиль мотоциклиста госпитализировали в Ижевске

Автомобиль пропускал встречный поток. Фото: «ЗИ - ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН»

Вчера, 10 июня, около 18:30 напротив дома №3 Якшур-Бодьинского тракта в Октябрьском районе столицы Удмуртии произошло ДТП. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, водитель мотоцикла «Сузуки» 1989 года рождения въехал в автомобиль «Хендэ», который пропускал встречный поток для совершения левого поворота.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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