Тело неизвестной женщины обнаружили после пожара в Ижевске

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Фото: пресс-служба СУ СК по Удмуртии

В столице Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружению тела неустановленной женщины после пожара. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным проверки, утром 7 июня в частном домовладении по переулку Железнодорожному произошло возгорание. После его ликвидации в доме было обнаружено тело неустановленной женщины. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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