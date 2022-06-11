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Общество11 июня 2022 11:48

В Удмуртии простились с тремя солдатами, погибшими в ходе спецоперации на Украине

Помощь семьям оказывается в полном объеме
Софья Лямина
Глава республики выразил соболезнования родным и близки

Глава республики выразил соболезнования родным и близки

Фото: Архив «КП» в Ижевске

10 июня в Удмуртии простились с рядовыми Владимиром Стрелковым и Константином Илларионовым, погибшими в ходе специальной операции на Украине. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, похороны прошли в Игринском и Шарканском районах.

11 июня в Сарапульском районе прощались с ефрейтором Максимом Соколовым.

За мужество и героизм Константин Илларионов и Максим Соколов представлены к государственным наградам посмертно.

Помощь семьям оказывается в полном объеме.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает родным погибших искренние соболезнования.

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