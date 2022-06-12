Ижевск и Каспийск стали городами-побратимами

11 июня глава Ижевска Олег Бекмеметьев и глава Каспийска Борис Гонцов подписали соглашение о побратимстве. Фото: izh.ru

11 июня глава города Ижевска Олег Бекмеметьев и глава города Каспийска Борис Гонцов подписали соглашение о побратимстве.

Города с одной судьбой

Подписание соглашения приурочили ко Дню России и Дню города Ижевска. Олег Бекмеметьев объяснил решение подписать договор о побратимстве общей судьбой городов, так как и Каспийск, и Ижевск являются городами оборонной промышленности и начинали свое развитие с небольших рабочих поселков.

«Основной идеей нашего побратимства стало то, что, как и город Ижевск, город Каспийск является городом оборонной промышленности. Путь развития нашего города очень похож на путь, который прошел город Каспийск. То, что происходит сегодня на глазах у вас, уважаемые ижевчане, я считаю очень знаковым и важным событием. Очень надеюсь на то, что вместе мы будем реализовывать многие интересные проекты. Как известно - «дорогу осилит идущий», а вместе идти, как известно, легче», – подчеркнул глава Ижевска.

Борис Гонцов, глава Каспийска, в свою очередь, также надеется на продуктивное сотрудничество:

«Я лично, как глава Каспийска, возлагаю большие надежды на то, что наше партнерство, которому мы положили начало в преддверии празднования Дня России, будет в равной степени толчком для всех участников партнерских взаимоотношений <...> Для активизации взаимно-продуктивного обмена опытом, технологиями, идеями <...> Это поспособствует и расширению совместных проектов в самых различных областях, развитию экономических связей», – отметил Гонцов.

Планы сотрудничества

Глава Каспийска особо отметил высокий уровень ижевского производства.

«Ижевск – это тот кладезь, где длительное время формировалась техническая интеллигенция, инженерный состав. И мы были на производстве вчера, очень заметно и видно, что организация труда и производства на высоком техническом уровне. Конечно, это, может быть и обмен студентами, мы должны знать и понимать культуру друг друга», – пояснил он.

Председатель Городской думы Ижевска, Фарит Губаев рассказал о том, как планируется реализовать сотрудничество между Каспийском и Ижевском.

«Скорее всего, я думаю, у нас будет обмен прежде всего патриотической историей, потому что город тоже оборонный, и много ребят, которые патриотически правильно воспитываются в Дагестане. И, думаю, что мы сможем туда ребят отправить и у нас принять наших гостей <...> Мы были на производстве лифтов на заводе «Аксион», заинтересовались коллеги <...> Обсудили открытие представительства гражданской продукции, в Каспийске», – пояснил Фарит Губаев.

Торжественное мероприятие продолжилось вручением паспортов юным ижевчанам, свидетельств о занесении на городскую Доску почета и знаков отличия «Почетный гражданин города Ижевска».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

День города и День России-2022 в Ижевске: прямая онлайн-трансляция

Случаи с артистами, куриное нашествие и ожившие персонажи любимого кино: как Ижевск отмечал День города с конца 80-х по 2020-е

До 15 градусов и небольшой дождь ожидаются в Ижевске 12 июня