Удмуртия получит еще 97,5 млн рублей на строительство детсадов

Удмуртия получит еще 97, 5 млн рублей на создание в регионе мест в детских садах Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртия получит еще 97, 5 млн рублей на создание в регионе мест в детских садах. Как сообщает пресс-служба Госсовета республики, выделение дополнительных средств одобрила комиссия Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований.

Дополнительные деньги выделяются в связи с ростом цен на строительные ресурсы.

«Средства в объеме 97 582,7 тыс. рублей будут выделены в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту имеющихся объектов», - говорится в сообщении.

В частности, деньги пойдут на расширение садиков в селах Люкшудья, Постол, Юськи и в деревне Лудорвай Завьяловского района, в селе Шевырялово Сарапульского района, в деревне Люкшудья Якшур-Бодьинского района, в селе Каракулино и в поселке Кизнер.

Таким образом, общий размер федеральной субсидии, выделенной на расширение мест в детских садах Удмуртии в текущем году, составит 343 млн 812 тыс. рублей, из которых 217 млн 922,8 тыс. рублей предусмотрены в рамках федерального бюджета и 125 млн 889,2 тыс. рублей выделено из резервного фонда правительства России.

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