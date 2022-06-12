Хор отцов впервые выступил на Большом хоровом соборе в Ижевске

11 июня на площади у собора Александра невского в Ижевске состоялся 24-й Большой хоровой собор. Фото: udmurt.ru

Накануне, 11 июня, на площади у собора Александра невского в Ижевске состоялся 24-й Большой хоровой собор, посвященный 210-летию победы России в войне с Наполеоном и 215-летию Ижевского оружейного завода. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, впервые перед началом концерта выступил праздничного концерта выступили большой сводный мужской хор профессиональных хоровых коллективов и хор отцов Ижевска, они исполнили гимн России.

Фото: udmurt.ru

Фото: udmurt.ru

Сам концерт состоял из трех блоков. В первом в исполнении Ижевского муниципального хора имени П.И. Чайковского, Академической капеллы Удмуртии и Государственного симфонического оркестра республики прозвучали композиции П. Чайковского и Ю. Толкача. Во втором блоке на сцену вышел сводный инклюзивный детский хор школ искусств Ижевска и республики. В финальном блоке выступили 500 исполнителей — детские и студенческие коллективы, Академическая хоровая капелла Удмуртии, Ижевский муниципальный хор имени П.И.Чайковского.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил благодарность организаторам и участникам проекта, а также митрополиту Ижевскому и Удмуртскому Викторину, который поддержал проведение мероприятия.

«Как нет аналогов нашему народному Хору отцов, так нет их и этому Хоровому собору. Уверен, что вы, как и я, когда слышите Хор отцов, испытываете бурю эмоций», — сказал он.

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