СК начал проверку после гибели пассажира авиарейса Сочи – Ижевск

По предварительной информации на борту рейса "Сочи - Ижевск" скончался мужчина
Фото: Амир Закиров
В Ижевске выясняются обстоятельства гибели пассажира авиарейса Ижевск – Сочи, сообщает телеграм-канал центрального межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.
«По предварительной информации на борту рейса "Сочи - Ижевск" скончался мужчина», - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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