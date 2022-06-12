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Происшествия12 июня 2022 9:44

СК начал проверку после гибели пассажира авиарейса Сочи – Ижевск

Устанавливаются обстоятельства случившегося
Дмитрий Коренев
По предварительной информации на борту рейса "Сочи - Ижевск" скончался мужчина

По предварительной информации на борту рейса "Сочи - Ижевск" скончался мужчина

Фото: Амир Закиров

В Ижевске выясняются обстоятельства гибели пассажира авиарейса Ижевск – Сочи, сообщает телеграм-канал центрального межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительной информации на борту рейса "Сочи - Ижевск" скончался мужчина», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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