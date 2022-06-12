23 жителя Удмуртии заболели коронавирусом за последние сутки

За сутки летальных случаев не зафиксировано Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализированы 6 жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава утром 12 июня.

«За сутки проведено 1 978 тестов на коронавирус, выявлено 23 новых случая. В числе заболевших 2 детей до 14 лет, 3 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 20 человек.

На утро 12 июня 830 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 31 пациент ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести. 11 человек — в тяжелом состоянии, в том числе 1 пациент - на аппарате ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 167 175 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 162 933 пациента. 4 045 человек скончались.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 280 жителей региона. Из них 558 161 прошел оба этапа вакцинации. 163 156 человек ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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