«Счастье в труде»: Глава Удмуртии Александр Бречалов посетил Сабантуй в Можге

Впервые этот праздник отметили в городе в 1938 году. Фото: Эдуард Карипов

В Можге прошел Республиканский Сабантуй. Мероприятие организовано в рамках Года культурного наследия. Впервые этот праздник отметили в городе в 1938 году. В 2022 году Можга встретила Сабантуй в 30 раз.

На праздник приехал глава Удмуртии Александр Бречалов. В этом году специальным гостем Сабантуя стала делегация из Менделеевска, которая подарила жителям и гостям Можги яркий концерт.

В 2022 году Можга встретила Сабантуй в 30 раз. Фото: Эдуард Карипов

«Сабантуй — это праздник с многовековой историей, которую мы с вами бережно храним. В Удмуртии в мире и согласии живут более 100 национальностей. Буквально неделю назад мы проводили удмуртский праздник Гербер, сегодня проводим Сабантуй. Счастье в труде, и этими праздниками мы славим людей труда, особенно тех, которые работают на земле. Мы с вами вместе, и в этом сила», – поздравил можгинцев Александр Бречалов.

В планах – масштабная модернизация центральной часть города от Центральной площади до перекрестка улиц Можгинская и Вокзальная.

На сегодняшний день в Удмуртии на татарском языке публикуются печатные издания, а также его изучают в 10 школах республики. Кроме того, в 15 детских садах открыты 25 татарских групп: в них 524 ребенка открывают для себя татарский язык и культуру народа. При поддержке Миннаца организованы бесплатные курсы по изучению татарского языка для всех желающих.

«У вас большая и дружная диаспора. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за поддержку социальных проектов республики и большой вклад в развитие региона Фаиз-Хазрата Мухаметшина», — отметил Александр Бречалов. Он также поблагодарил редактора газеты «Янарыш» Рамзию Габбасову за вклад в развитие культурных проектов.

На сегодняшний день в Удмуртии на татарском языке публикуются печатные издания, а также его изучают в 10 школах республики. Фото: Эдуард Карипов

Глава региона выразил благодарность генеральному директору предприятия «Красная звезда», депутату Госсовета Удмуртии Рашиту Абашеву за участие в программах инициативного бюджетирования и организацию городских праздников.

В свою очередь Рашит Абашев отметил, что в последние годы Можга преобразилась.

«Смена кадров положительно сказалась в вопросах развития малых городов. С главой города и главой республики ведем работу по нескольким направлениям. В Можге сейчас строится детcкая поликлиника, которую планируем сдать в этом году. Вчера проводили совещание у главы Можги по строительству закрытого спортивного комплекса в 10-й школе. Недавно сдали там стадион, получился функциональный объект. В том районе расположен частный сектор, ни одной спортивной площадки до этого не было. Сейчас население проводит время на стадионе, особенно дети», — рассказал он.

В 15 детских садах открыты 25 татарских групп. Фото: Эдуард Карипов

В городе активно развивается общественная территория «Сердце Можги». В планах – масштабная модернизация центральной часть города от Центральной площади до перекрестка улиц Можгинская и Вокзальная. По словам Рашита Абашева, в проект добавили некоторые корректировки – планируется фонтан. Кроме того, появятся дополнительные места для отдыха населения, спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы, места для торговых объектов.

«Важнее то, что мы сделаем вместе в ближайшие пять лет. Сегодня побывал рядом с бывшей гостиницей «Юбилейная», многострадальным объектом. Долго не могли понять, что с ним делать. Мы его сносим, но взамен построим многоэтажный дом, большая часть квартир которого будет выделена для специалистов в сфере образования и здравоохранения. В Можге есть дефицит этих кадров», – рассказал Александр Бречалов.

В Удмуртии в мире и согласии живут более 100 национальностей. Фото: Эдуард Карипов

Инициативное бюджетирование очень помогло в развитии территории и повышении привлекательности Можги, тем самым показало свою эффективность.

Рашит Акбашев сообщил, что жители Красносельского участка обратились к нему с предложением восстановить местный пруд.

«Сначала об этой идее говорили только два человека, но в ходе общения с жителями выяснилось, что пруд действительно нужен, что жители готовы участвовать в его восстановлении, следить за ним в дальнейшем. Поэтом начинаем готовить проект, летом приступим к работе. Такие совместные проекты между людьми и властью идут. Считаю программу эффективной», — подвел итог он.

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