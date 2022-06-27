В Можге на месте гостиницы «Юбилейная» построят дом для врачей и педагогов

Здание на улице Ленина, 18 находится в аварийном состоянии и никак не используется уже 11 лет. Фото: Михаил Трофимов, vk.com/m_trofimov

В Можге на месте здания бывшей гостиницы «Юбилейная» (ул. Ленина, 18) построят многоквартирный дом. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Его [здание гостиницы] мы будем сносить, а на этом месте появится многоквартирный дом. Большая часть квартир уйдет под служебное жилье для наших врачей, фельдшеров, учителей», - написал глава региона.

Здание на улице Ленина, 18 находится в аварийном состоянии и никак не используется уже 11 лет. 23 июня глава Можги Михаил Трофимов сообщил, что рабочие приступили к разбору кровельного покрытия и стропильной системы, после чего начнется демонтаж стен и перекрытий.

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