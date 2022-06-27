Памятник Феликсу Дзержинскому появился на улице Коммунаров в Ижевске

24 июня в Ижевске открыли памятник российскому революционеру, советскому государственному и партийному деятелю Феликсу Дзержинскому. Фото: Госсовет УР

24 июня в Ижевске открыли памятник российскому революционеру, советскому государственному и партийному деятелю Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

«В год 105-летия со дня образования органов безопасности России бюст их основателя появился на улице Коммунаров у дома №216», - говорится в сообщении.

Инициаторами установки памятника стали активисты движения «Генеральское собрание», чей офис находится в этом доме.

На торжественном открытии председатель Госсовета Владимир Невоструев отметил, что деятельность Дзержинского имеет непосредственное отношение к Удмуртии. Так, в 1919 году он вместе со Сталиным на бронепоезде прибыл Глазов, где они более месяца расследовали причины сдачи Перми колчаковцам и занимались укреплением фронта. Комиссия работала в здании мужской гимназии, ныне это корпус Глазовского технического колледжа.

«Я выпускник Глазовского совхоза-техникума имени Ф.Э. Дзержинского. Наша группа был ответственна за организацию музея, я занимался проведением экскурсий для ребят и гостей техникума. Это очень здорово, что мы помним об этом человеке, помним нашу историю, какой бы она ни была. На том этапе это был железный человек, который все делал для того, чтобы наша страна вставала на ноги», - сказал Невоструев.

Отметим, 11 сентября 2022 года исполнится 145 лет с дня рождения «железного Феликса».

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