Глава Удмуртии о качестве покоса травы в Ижевске: «К середине июля у нас будут джунгли»

Проблема покоса травы бьет все рекорды по обращениям жителей Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе сегодняшнего аппаратного совещания заявил о срыве организации покоса травы в Ижевске и сделал главе города замечание по этому поводу. По его словам, эта проблема бьет все рекорды по обращениям жителей.

«Тема бьет все рекорды, повторяя результаты зимы, когда у нас снег выпал и застал нас врасплох. В настоящее время можно констатировать факт, что в Ижевске у нас срыв в покосе травы и содержании территорий», — заявил он.

Ранее сообщалось, что жители Октябрьского, Индустриального и Устиновского районов Ижевска начали обращаться с жалобами на состояние городских газонов, в связи с чем было принято решение о расторжении контрактов с подрядной организацией и взыскании неустойки.

«К середине июля у нас даже в самых некритичных местах будут джунгли. Я вчера прошелся, пробежался, проехался по городу. Все действительно так, как [жители] пишут. Детские площадки реально зарастают, качелей не видно. Делаю вам замечание. Мы много раз говорили о том, что нам необходимо очень четко и скрупулезно готовить календарь событий, которые неизбежно наступают», — заключил глава региона.

Также он назвал «неудовлетворительной» работу замов градоначальника и хозяйственников на местах и попросил доложить о мерах дисциплинарного воздействия, принятых в их отношении.

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