В Удмуртии за сутки выявили 12 случаев коронавируса

Летальных случаев за сутки не зарегистрировано Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 4 человека. Об этом утром 28 июня сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 1214 тестов на коронавирус, выявлено 12 новых случаев. В числе заболевших 2 ребенка до 14 лет, 4 гражданина старше 65 лет», – говорится в сообщении.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 26 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 167 451 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 163 382 пациента. 4047 человек скончались.

На утро 28 июня 790 человек наблюдаются в поликлиниках: они переносят болезнь в легкой форме. 27 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 4 человека – в тяжелом состоянии, из них 2 – на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 611 жителей региона. Из них 558 800 прошли через оба этапа вакцинации. 167 157 жителей республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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