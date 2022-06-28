Студент из Оренбургской области обманул жителя Удмуртии на 26 тысяч рублей

Студента задержали Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Студент техникума из Оренбургской области обманул жителя Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, житель Воткинска лишился 26 тысяч рублей.

Установлено, что 17-летний студент получил паспортные данные мужчины в интернете. А после оформил на его имя заем на сумму 26 000 рублей. Деньги перевел на свой счет, а потом тратил их по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Студент находится под подпиской о невыезде.

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