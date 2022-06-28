Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июня 2022 4:46

Студент из Оренбургской области обманул жителя Удмуртии на 26 тысяч рублей

Преступника задержали
Инга Коган
Студента задержали

Студента задержали

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Студент техникума из Оренбургской области обманул жителя Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, житель Воткинска лишился 26 тысяч рублей.

Установлено, что 17-летний студент получил паспортные данные мужчины в интернете. А после оформил на его имя заем на сумму 26 000 рублей. Деньги перевел на свой счет, а потом тратил их по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Студент находится под подпиской о невыезде.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Тимур Ягафаров выдвинут кандидатом на пост главы Удмуртии от ЛДПР

Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомой парикмахерши

В Удмуртии опрокинулась переполненная легковушка, пострадал годовалый ребенок