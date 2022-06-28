20 кг огурцов и 150 штук листового салата уничтожили в Удмуртии

Архив редакции
В Удмуртии уничтожили продукцию, которая не прошла фитосанитарный контроль. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
Было досмотрено 728 штук горшечных растений (розы, хризантемы, орхидеи и др.) из Нидерландов, 150 штук свежего листового салата и 20 кг свежих огурцов, планируемых к вывозу из карантинной фитосанитарной зоны Завьяловского района Удмуртии.
Были отобраны образцы и направлены в Удмуртский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ» для установления карантинного фитосанитарного состояния.
По результатам исследований было установлено, что в 16 хризантемах, в 150 штуках салата и в 20 кг огурцов есть западный цветочный трипс, – это карантинный организм.
В целях недопущения возможного распространения опасного насекомого-вредителя собственникам предписано уничтожить всю продукцию.
21 июня 2022 года под контролем специалистов Управления Россельхознадзора собственники хризантемы и салат сожгли, а огурцы сдавили.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Тимур Ягафаров выдвинут кандидатом на пост главы Удмуртии от ЛДПР
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве знакомой парикмахерши
В Удмуртии опрокинулась переполненная легковушка, пострадал годовалый ребенок