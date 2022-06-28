В Удмуртии средняя дневная температура июля составит 23 градуса

Максимальные температурные значения в предстоящем месяце достигнут +30°C Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии в июле средняя температура воздуха в дневные часы составит +23 °С, в ночные часы – +17 °С. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС со ссылкой на данные отдела мониторинга, прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций Службы гражданской защиты республики.

«При этом максимальные температурные значения в предстоящем месяце достигнут +30 °C, а минимальные – +7 °C», – отметили в ведомстве.

В течение месяца в регионе вероятны такие неблагоприятные явления, как высокая пожароопасность, усиление ветра, сильные дожди, град, туман, грозы.

Относительная влажность воздуха в июле составит 70 %, количество осадков – 36 мм. Направление ветра – преимущественно северо-западное, его скорость в среднем составит 2 м/с.

Прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка. Природных и техногенных чрезвычайных ситуаций не ожидается.

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