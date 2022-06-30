В 3 школах Удмуртии выявлены нарушения в организации питания учеников

Масса порций была меньше той, которые требуют нормы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Специалисты прокуратуры Балезинского района и Роспотребнадзора проверили школы и в трех из них выявили нарушения в организации питания. В этих образовательных учреждениях фактическое меню не соответствовало примерному, не соблюдались условия хранения продуктов, а вес порций был меньше, чем требуется.

«Кроме того, в одной из школ выявлены факты оборудования горячего цеха не исправным водонагревателем, наличия в горячем цеху и обеденном зале отслоений штукатурки, не обеспечения техническими средствами условий хранения пищевого сырья», - говорится в сообщении прокуратуры Удмуртии.

В настоящее время виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, в отношении руководителей школ возбуждены административные дела по статье 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно – эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Виновным придется выплатить штраф в размере 3000 рублей.

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