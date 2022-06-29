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Общество29 июня 2022 11:38

В Удмуртии задержан подросток, повредивший мемориальный комплекс

Ранее он уже состоял на учете за антиобщественное поведение
Дмитрий Коренев
Юноша хотел сдать на металлолом железные болты, на которые крепились таблички с названиями городов-героев. Фото: УМВД России по Удмуртии

Юноша хотел сдать на металлолом железные болты, на которые крепились таблички с названиями городов-героев. Фото: УМВД России по Удмуртии

В Каракулино правоохранители установили и задержали 15-летнего местного жителя, который повредил памятные таблички на Мемориальном комплексе воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

Фото: УМВД России по Удмуртии

Фото: УМВД России по Удмуртии

Юноша, состоящий на учете за антиобщественное поведение, пояснил полицейским, что хотел сдать на металлолом железные болты, на которые крепились таблички с названиями городов-героев. Оставшиеся без креплений таблички упали и разбились.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», - сообщили в ведомстве.

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