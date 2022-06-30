В Удмуртии за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса

Летальных случаев не зарегистрировано Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в ковид-стационары Удмуртии госпитализированы 6 человек. Об этом утром 30 июня сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 1 964 теста на коронавирус, выявлено 14 новых случаев. В числе заболевших 2 ребенка до 14 лет, 4 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели 19 человек.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 167 482 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел 163 421 пациент. 4 047 человек скончались.

На утро 30 июня 788 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 22 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 5 человека — в тяжелом состоянии, из них 2 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 698 646 жителей региона. Из них 558 848 прошли через оба этапа вакцинации. 167 583 жителя республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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