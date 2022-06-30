В Ижевске осудили 11 участников преступной группы

Сбывали наркотики через закладки в трех регионах. Фото: МВД по Удмуртии

11 жителей Удмуртии, Пермского края и Башкирии организовали преступную сеть и в течение нескольких месяцев незаконно распространяли синтетические наркотики на территории регионов, в которых они проживали. Причем, между собой они лично были даже не знакомы, а общались лишь через интернет.

Трое участников группы выполняли роль курьеров, - они закупали оптовые партии, расфасовывали наркотики и сбывали вещества через закладки. Первомайский районный суд признал всех участников группы виновными по части 3 статьи 30, части 4.5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере) и части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

«Участникам преступного сообщества суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 4,2 до 5,5 лет с отбыванием в исправительных колониях строгого и общего режима. Приговор вступил в законную силу», - говорится в сообщении МВД по Удмуртии.

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