До +21 °С обещают в Ижевске 1 июля

1 июля в Ижевске будет дождливым. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +19…+21 °С. Ветер северо-восточный 8-13 м/с.

Ночью ожидаются дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит +7…+9 °С.

Хорошего вам дня!

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