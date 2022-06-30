В Удмуртии СК начал проверку после повреждения мемориала

Фото: УМВД России по Удмуртии

СК организовал доследственную проверку по распространенной в соцсетях и СМИ информации о повреждении Мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в селе Каракулино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Напомним, 15-летний житель села решил сдать на металлолом железные болты, на которые крепились таблички с названиями городов-героев. Когда он открутил болты, таблички упали и разбились.

В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет дана оценка по статье 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»).

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