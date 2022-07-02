2 июля в Ижевске будет облачно и до +23°С

Как ни крути, а на дворе лето Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, ижевчане! Суббота, 2 июля, на календаре. Пока вы начинаете свой выходной день, расскажем о погоде на предстоящие сутки.

По прогнозам гидрометцентра республики, сегодня днем переменная облачность, а температура воздуха составит +21...+23 °С. Ветер северо-восточный 6-11 м/c.

Ночью местами ожидаются кратковременные дожди, а столбик термометра опустится до 8-10 °С. Днем преимущественно без осадков

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